Près de Rouen, le suspect de multiples vols relaxé faute de preuves

C'est le 22 janvier 2019 que la victime dépose plainte à l'encontre du prévenu pour un vol de clés de camion dans son garage de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Les policiers mènent une enquête à l'aide de la vidéosurveillance des lieux, qui montre clairement comment, la veille des faits, un individu cagoulé rôdait à proximité des boîtes aux lettres. La victime précise qu'elle a déjà mis en fuite un individu errant sur les lieux et affirme une ressemblance certaine avec le mis en cause. Parallèlement à ces faits, une deuxième victime voisine déclare s'être fait dérober des colis dans sa boîte aux lettres. Le prévenu est en effet employé dans une société de distribution de prospectus et est fortement soupçonné de s'être servi du prétexte de la mise en boîte aux lettres de documents pour y dérober des clés et ce qu'il pouvait y trouver.

Il nie tout en bloc

"Je n'ai jamais volé quoi que ce soit" affirme le prévenu à la barre et jure n'avoir aucun lien avec le délit reproché. Un suivi GPS diligenté par les enquêteurs note cependant des déplacements erratiques du prévenu ne correspondant pas au service normal qui lui était assigné. À son casier judiciaire, 20 condamnations sont portées pour rébellion et infractions routières graves. Pour le procureur de la République, "les éléments sont concordants aux faits constatés". Pour la défense, "il n'y a aucun fait démontré qui accuse le prévenu". À l'issue de ses délibérations à l'audience du vendredi 5 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Rouen décide de relaxer le prévenu compte tenu de l'insuffisance d'éléments probants.

