Célébrations au Soudan après un accord de transition entre militaires et contestataires

Tendance Ouest a écrit :

Près de 40 000 spectateurs au Rock in Évreux by GHF

Alors que la canicule s'est invitée sur l'hippodrome de Navarre, le festival Rock in Évreux (Eure) a attiré les amateurs de musique. "Une fréquentation en hausse", soulignent les organisateurs avec notamment 3500 enfants de moins de 12 ans. 13 000 personnes sont venues applaudir Shaka Ponk et Bob Sinclar vendredi 28 juin 2019, 12 000 personnes le lendemain pour Ofenbach et Boulevard des airs. C'est la dernière journée du festival qui a le plus attiré, avec 14 000 festivaliers pour voir Trois cafés gourmands et Kungs.

Le 02/07/2019