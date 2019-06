Une PS4 pro à gagner pour les vacances!

Cette semaine, gagnez votre PS4 Pro, 1 To d'une valeur de 399.99€.

La console Playstation la plus puissante. Du jeu et des divertissements spectaculaires. Un gameplay intense et vibrant, des films aux images époustouflantes et un niveau de détails incroyable à chaque instant.

Conçue pour rapprocher les jeux et les joueurs, tout en dynamisant la nouvelle génération du jeu vidéo, la Playstation 4 Pro vous aide à découvrir un monde d'expériences de jeu extraordinaires. Les jeux brillent d'une vie intense et de détails très réalistes grâce à plus de puissance sous le capot. L'action devient plus rapide, plus fluide et plus explosive, et les mouvements sont d'une netteté incroyable grâce à un taux de rafraîchissement plus rapide et plus stable.

La PlayStation 4 Pro est pensée pour le joueur afin de lui offrir les meilleurs jeux et les expériences les plus immersives possibles.

La manette DualShock 4 propose des innovations conçues pour garantir des expériences de jeu toujours plus immersives, à travers notamment un système de détection de mouvements à six axes et un pavé tactile situé en haut de la manette, qui offre de toutes nouvelles façons pour jouer et interagir avec vos jeux.

Avec la PlayStation 4 Pro, regardez en streaming les meilleurs films, les séries les plus demandées et les dernières vidéos sur Netflix, YouTube et d'autres apps de divertissement jusqu'en résolution 4K, le tout avec une option de mise à l'échelle automatique à la meilleure qualité possible.

Pour jouer, sélectionnez-vous par SMS immédiatement en envoyant TENDANCE au 7 11 12 (2x65cts+prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 5 juillet 2019 entre 8h30 et 9h dans Normandie Matin.