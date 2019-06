Sport à Caen : combien la ville verse-t-elle aux clubs de haut niveau ?

La saison 2018-2019 sera à oublier, pour une partie des clubs sportifs de haut niveau, à Caen (Calvados). Outre les footballeurs du Stade Malherbe qui retrouvent la Ligue 2, la ville enregistre aussi la relégation du Caen Handball et du Caen Basket Calvados en Nationale 1. Malgré ces descentes, la ville a décidé de maintenir le niveau des subventions qu'elle accorde à ces clubs, lors de la séance du conseil municipal du lundi 24 juin 2019.

La plus grosse aide pour le SMC

"Le sport est dans l'ADN de Caen.", estime Aristide Olivier, maire-adjoint en charge du dossier, régulièrement interrogé sur le sujet par des habitants, "Nous voulons donner un signal fort aux clubs et leur permettre de rejouer la montée immédiatement".

Au total, le Stade Malherbe Caen touchera donc à nouveau 576 000 €, pour son équipe professionnelle, son centre de formation, et ses équipes de foot amateurs. L'ensemble regroupe 250 licenciés. Comme la saison précédente, le Caen BC, qui compte 200 basketteurs, aura une subvention de 300 000 €. Enfin, troisième relégué, le Caen Handball et ses 182 adhérents bénéficieront de 230 000 €. "On est toujours dans l'immédiateté des résultats, mais le sport n'est pas une science exacte." estime Aristide Olivier, qui rappelle que les montées respectives se sont réalisées rapidement, sur les cinq dernières années.

Un coup de pouce pour le Caen TTC

Parmi les clubs caennais, il en est un qui a cependant terminé sur une note positive sa saison 2018/2019. Le Caen TTC voit sa subvention gonfler de 10 000 euros, pour atteindre 110 000 € au total. "Il s'agit d'accompagner la montée en Pro A." souligne Aristide Olivier.

L'Ovalie Caennaise, club de rugby féminin en pointe sur la formation, avec notamment un projet en lien avec le lycée Rostand, touchera 30 000 €, soit 2000 de plus que la saison précédente. Enfin, le Hockey-Club de Caen bénéfice au total de 230 000 €, dont 11 000 dédiés au pôle espoir. Contrairement aux autres disciplines où il est porté par les ligues, ce centre de formation est entièrement supporté par le club.

"Les subventions versées par la ville aux clubs de haut niveau équivalent à environ 1,5 million d'euros, autant que pour les clubs de sport amateurs, dont les aides sont votées en novembre." indique l'élu.

