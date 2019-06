Stade Malherbe : un nouveau groupe pour un nouveau défi

Lundi 24 juin 2019, un mois exactement après sa relégation, le Stade Malherbe de Caen était de retour sur les terrains pour entrer dans son nouveau défi, en Ligue 2. Sous la houlette du nouvel entraîneur portugais Rui Almeida, 23 joueurs ont parcouru quelques kilomètres en footing et revu quelques gammes techniques pendant un peu plus d'une heure trente devant une centaine de supporters curieux de découvrir notamment Anthony Gonçalves, la seule recrue acquise pour l'heure. La suite de la préparation enverra le groupe normand en stage à Deauville avant de défier Laval en Mayenne (6/07), Le Havre à Mondeville (13/07) et Le Mans à Dives sur mer (20/07), en rencontres d'avant-saison. Entre temps, le mercato sera évidemment passé par là, sous la houlette de Yohan Eudeline, nouveau directeur sportif du club. Ça va encore bouger, forcément.

