Une fuite de gaz se déclare à Petit-Quevilly

Tendance Ouest a écrit :

Cherwood : un coup de pub dans Koh Lanta

La marque Cherwood, basée dans la Manche, a pour habitude de partager des photos de ses clients, en vacances aux quatre coins du monde, vêtus de ses fameux sweats et tee-shirts à l'effigie de Napoléon et autres joyeusetés cherbourgeoises. Vendredi 21 juin 2019, c'est en prime-time que la ligne de prêt à porter s'est exposée. Les téléspectateurs avisés de l'émission de TF1 Koh Lanta auront en effet remarqué qu'Alexandre, le candidat originaire du nord-Cotentin, portait un tee-shirt "Cherbourgeois bien ancré", pendant l'une des séquences. Quand on sait que le programme a rassemblé 3,6 millions de fidèles…

14h50