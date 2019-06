Un nouveau centre pour les demandeurs d'asile ouvre en Seine-Maritime

Un ancien hôtel de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) a été transformé en centre pour l'accueil de demandeurs d'asile en mars 2019. "À la fin 2018, nous étions à la recherche d'un site pour accueillir ce projet.", rappelle Houda Vernet, secrétaire générale adjointe de la préfecture de Seine-Maritime en charge de la politique de la ville.

80 places ouvertes

Il a fallu 5 mois pour la réfection des lieux avec un investissement de 300 000 euros de l'État pour les travaux et l'achat de mobilier. La gestion des lieux, qui restent la propriété d'un investisseur privé, a été confiée à l'association Coallia. "On offre un hébergement et un accompagnement.", explique Abderrahim Allouche, directeur d'unité territoriale de l'association en Seine-Maritime.

60 places en centre d'accueil et d'accompagnement (CAO) sont ouvertes et 20 places en Centre d'accueil et d'examen de situation (CAES). Les lieux affichent déjà complets, avec des personnes âgées de 18 à plus de 60 ans et uniquement des hommes isolés. "Ce sont des primo-arrivants, qui sont dans la procédure de demande d'asile.", détaille Abderrahim Allouche.

"Il s'agit de mettre à l'abri de façon temporaire ces personnes pour évaluer leur situation et leur projet, en permettant un accès au service sanitaire et social.", poursuit Houda Vernet. En Seine-Maritime, ce sont 622 places pour les demandeurs d'asile qui sont ouvertes.

Deux par chambre

Cet ancien hôtel dispose d'une cuisine et d'une plonge, "Nous n'offrons pas le repas, pour offrir un travail sur l'autonomie de la personne.", affirme Abderrahim Allouche. Les demandeurs sont deux par chambre, équipée d'une douche et de toilettes.

Des travailleurs sociaux sont présents dans l'établissement pour "accompagner les résidents dans leurs démarches de demande d'asile", ajoute Abderrahim Allouche.

