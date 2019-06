Formule 1 : Pierre Gasly décevant 9e sur la grille de départ du Grand Prix de France 

De plus en plus mis sous pression par son écurie Red Bull Racing à la recherche de très bons résultats derrière les intouchables Mercedes, Pierre Gasly a longtemps tâtonné dans les qualifications du Grand Prix de France 2019, ce samedi 22 juin. D'abord huitième de la séance de qualification initiale, le pilote Rouennais a dû revoir sa stratégie en cours de deuxième séances pour aller chercher une qualification minimale pour la séance finale, la Q3.

Une qualification laborieuse

Les douze dernières minutes de cette qualification ont encore vu les flèche d'argent dominer outrageusement la concurrence avec Valtteri Bottas et Lewis Hamilton qui se sont partagé la première ligne, la pôle position étant pour Lewis Hamilton. Derrière, le Monégasque Charles Leclerc a signé une belle 3e place. Pour ce qui est du périple de Pierre Gasly, le Normand a encore eu bien du mal à exister avec une anonyme neuvième place sur la grille de départ et une stratégie d'utilisation des pneus qui pourrait lui coûter, demain pendant la course.

Le départ du Grand Prix de France sera donné ce dimanche 23 juin à 15h10 sur le circuit du Castellet.

La réaction.

Pierre Gasly (Red Bull) : "On n'a pas d'excuse, on avait fait des choix de réglages mais la qualification a été très difficile, oui. Il faut rester concentrés pour demain, il va se passer des choses dans cette course".

La grille de départ :

1- Lewis Hamilton (Mercedes), 2- Valtteri Bottas (Mercedes)

3- Charles Leclerc (Ferrari), 4- Max Verstappen (Red Bull)

5- Landon Norris (Mc Laren), 6- Carlos Sainz (Mc Laren),

7- Daniele Ricciardo (Renault), 8- Sébastian Vettel (Ferrari)

9- Pierre Gasly (Red Bull)....

