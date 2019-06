Des balades commentées et des soirées privées sur le canal de Caen

Il y a eu L'Hastings depuis 1988, le Boédic qui a fini par couler en 2015, désormais il y a La Presqu'île. En projet depuis un an, ouvrir un nouveau bateau-mouche sonnait comme une évidence pour Sébastien Desclos, 43 ans : "Être sur les bateaux, c'est ce que je fais de mieux, je suis marin de carrière. J'ai déjà mis en place deux vedettes à passagers dans l'estuaire de la Dives.".

Départ toutes les heures

À partir de ce week-end du 22 et 23 juin 2019, c'est sur le canal de Caen (Calvados) qu'il proposera ses balades commentées, afin de faire découvrir aux Caennais et touristes l'histoire du canal, mais aussi des bâtiments qui se trouvent à proximité. "Il y a énormément de choses que l'on ne voit pas quand on est en voiture. Je suis passionné d'histoire et du canal où j'ai grandi. Je ferai découvrir le passé maritime et industriel de Caen, mais aussi l'histoire des monuments comme l'abbaye aux Dames, la tour des gens d'armes, le viaduc de Calix, le petit Lourdes...".



12 personnes maximum seront accueillies à bord, avec deux chefs. Sébastien sera aidé par sa fille et son neveu. - Léa Quinio

Sébastien est donc à la fois patron du navire et guide touristique. Son bateau-mouche proposera 40 minutes d'escapade partant du Quai de Normandie, en passant par le bassin Saint-Pierre, pour ensuite voguer jusqu'au pont de Colombelles. Les départs se feront toutes les heures à partir de 9 heures, jusqu'au coucher du soleil. "Je ne voulais pas faire ouvrir les ponts."

La Presqu'île est limitée à douze personnes, sans réservation. "Un petit kiosque d'accueil sera mis en place prochainement. Je travaille aussi avec le Pavillon. Des activités seront prévues afin de permettre aux gens de se divertir en cas d'attente."

Soirées lunch-box sur réservation

À partir du 12 juillet prochain, il mettra également en place des promenades d'une heure privatisées, qui seront sur réservation. "On s'est rapproché d'un traiteur local. Les gens pourront déguster un dîner en musique sur le bateau. On élabore plusieurs formules, du végan, du non-végan, en faisant découvrir différentes boissons locales."



Le marin ne s'arrête pas là. En période de hors-saison, il prévoit d'organiser des escapades biologiques et ornithologiques dans la baie de Sallenelles, au départ de Ouistreham. Et pourquoi pas, plus tard, ouvrir une deuxième vedette? L'idée est déjà dans les cartons.

Lire aussi.

Tarifs de la promenade : 8€ adultes, 6€ -12 ans, gratuit -5 ans. Soirée privatisée : 25€ par personne pour une heure. Renseignements et réservations : 07 81 68 77 47.

A LIRE AUSSI.

A Venise, des "gondolières" vous apprennent à ramer