Une marche gourmande dans les rues d'Alençon !

Une marche gourmande est organisée dans les rues d'Alençon (orne) le samedi 22 juin 2019. Après les parcs et jardins en 2012, puis les lieux et monuments historiques en 2013, les bords de Sarthe et Briante en 2014, Alençon à la carte en 2015, le quartier de Courteille en 2016, une balade entre ponts et passerelles en 2017 et les architectures insolites en 2018, c'est autour du château des Ducs, des quartiers historiques de Saint-Léonard et de Lancrel, que va se concentrer l'édition 2019.

Marche gourmande… ?

Les deux circuits émaillés de quizz seront à découvrir par les visiteurs à leur rythme, dans l'ordre qu'ils veulent. Avec, bien sûr, une pause gastronomique à la mi-journée, concoctée par la Confrérie, sur la Place du Plénitre, près du Château.

La marche gourmande 2019 sera autour du château d'Alençon. - Eric Mas

Les quizz rapporteront un certain nombre de points. Le vainqueur se verra intronisé par la Confrérie ! Écoutez Claude Lemaitre, Grand Maistre de la confrérie du Duché d'Alençon :

Inscription 10 euros (repas inclus) à l'office de tourisme d'Alençon, jusqu'au vendredi soir 21 juin, ou dans la limite des places restantes sur place le jour de la manifestation, entre 11h et 17h.

