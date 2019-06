Ainsi va la vie, nouveau titre de Trois Cafés Gourmands

Tendance Ouest a écrit :

Basket (Nationale 1) : le géant William Pfister signe au Caen BC

Après les signatures de Florian Thibedore et Brice Piérard, le Caen BC a enregistré la venue de William Pfister, originaire de Strasbourg. Après deux saisons passées aux États-Unis en NCAA, le géant (2,08m) poste 4 ou 5 évoluait l'an passé à Épinal GET Vosges la saison dernière en Nationale 1. Il tournait à 7 points et 7 rebonds en 30 matchs, pour 20 minutes de temps de jeu en moyenne.

