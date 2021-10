Rouen. Il vit mal la rupture et harcèle son ex

Sur fond de rupture amoureuse, Nicolas Goulle, 43 ans, est soupçonné par sa conjointe de lui nuire, alors qu'ils ne font plus domicile commun. Des présomptions de dégradations volontaires viennent s'ajouter aux nombreux messages téléphoniques énigmatiques et inquiétants qu'elle reçoit, au point de porter plainte pour harcèlement moral. L'enquête parvient à désigner un utilisateur unique de cartes prépayées pour couvrir son anonymat. La victime, quant à elle, vit mal cette situation dans laquelle elle se sent surveillée et épiée dans ses gestes du quotidien. Les enquêteurs apprennent rapidement que le mis en cause a demandé à une connaissance de se renseigner sur la vie de la victime via les réseaux sociaux.

Surprises désagréables

Dans la nuit du 4 au 5 janvier 2019, la victime reçoit la visite d'une personne qui dit devoir intervenir sur la serrure de la porte de son domicile à Bonsecours. Le 8 janvier 2019, c'est un colis postal qu'elle reçoit, contenant des objets à vocation clairement sexuelle. D'autre part, les enquêteurs découvrent sur l'ordinateur du prévenu des numéros de téléphone en lien avec les contacts de la victime. Le profil du mis en cause ne pose pourtant aucun problème psychologique ou social. Lors de l'audience du vendredi 14 juin 2019 devant le tribunal correctionnel de Rouen, la partie civile estime que le prévenu "n'a pas le cran pour assumer", tandis que le ministère public note qu'il "ne semble pas avoir compris l'engrenage". La défense déclare que les faits ne sont énoncés "que sur des présomptions". Le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de dix mois de prison dont six assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans et prononce son maintien en détention.

A LIRE AUSSI.

Dix ans après les suicides à France Télécom, les ex-dirigeants au tribunal

Première apparition de Carlos Ghosn depuis son arrestation

Affaire Weinstein: le juge refuse d'abandonner les poursuites