Meeting d'Hérouville : Kerron Clement vient préparer les mondiaux

Les organisateurs du meeting d'athlétisme d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) ont frappé fort pour cette soirée du jeudi 13 juin 2019. Ils ont enrôlé le champion olympique et double champion du monde du 400m haies, Kerron Clement. Deux jours après le meeting de Montreuil, dont il n'est pas très satisfait (51''47), il espère monter en puissance dans le cadre de la préparation aux championnats du monde de Doha, qui débuteront le 28 septembre prochain.

Kerron, c'est la première fois que vous venez courir en Normandie. Dans quelle forme physique êtes-vous ?

Kerron Clement : "Montreuil et Hérouville sont mes deux premières compétitions de la saison en Europe. Je me suis blessé au ménisque en mars, ce qui m'a éloigné de la piste pendant un mois. J'ai dû faire beaucoup de natation en rééducation. J'ai tapé huit haies sur le meeting de Montreuil avant-hier, ça n'avait pas de sens. J'ai vraiment envie de m'appliquer sur la technique plus que sur le chrono ce soir."

En 2016, vous avez gagné les Jeux Olympiques à Rio. Vous étiez dans la meilleure période de votre carrière ?

"Je n'étais pas dans la meilleure forme de ma carrière, mais sur les JO, il s'agit de faire le meilleur temps à un moment précis. J'ai réussi (en 47''73). Jamais une course olympique ne s'est courue aussi vite, j'en suis fier. C'est mentalement que tout s'est joué aussi."

Vous êtes le favori sur le 400m haies à Hérouville, comment abordez-vous cette course ?

"Sans pression. Je suis champion olympique donc j'ai l'habitude d'être la "star" des événements auxquels je participe. Je fais abstraction de cela, même si je sais que l'on attend de moi que je signe des performances, que je gagne. Je vais aussi être en compétition avec des athlètes plus en forme que moi, c'est un vrai challenge qui va me pousser vers le haut."

Qu'attendez-vous de ce meeting ?

"Plus qu'un chrono et une performance, j'attends d'exécuter un plan de course à la perfection. Je me concentre notamment sur la technique. L'idée est de se mettre dans les conditions des trials (qualifications américaines qui nécessitent d'être dans les trois premiers pour participer aux mondiaux, ndlr) avec une course tous les deux jours. L'objectif est de construire brique par brique, pour être le plus performant possible au moment des mondiaux. J'ai toujours fonctionné comme cela, depuis 13 ans."

Les championnats du monde sont votre ultime but cette saison ?

"Exactement. La première étape est de faire partie de l'équipe et une fois sur place, de donner le meilleur de moi-même. L'ambition est de ramener une troisième médaille d'or dans ma collection. Je veux aussi montrer aux enfants qu'une blessure n'est pas la fin du monde. Bien que je n'aie jamais eu d'idole dans l'athlétisme, je me suis inspiré de grands sportifs comme Serena Williams ou Kobe Bryant, qui ont subi de grosses blessures pour remettre les pointes (il a été longtemps blessé en 2009 et 2016, ndlr)".

Jeudi 13 juin, 18h15 au stade Prestavoine, rue Guyon de Guercheville, Hérouville-Saint-Clair. Gratuit.