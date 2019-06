La nouvelle piscine de Saint-Romain-de-Colbosc ouvrira en août

L'Effet Bleu, le nouveau centre aquatique intercommunal de Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime), va ouvrir ses portes à la mi-août 2019. L'ancienne piscine Fernand Duboc est devenue trop vétuste. Elle va d'ailleurs définitivement fermer le 30 juin 2019. Les usagers peuvent s'abonner au nouvel équipement depuis le 17 juin 2019, aux horaires d'ouverture de la piscine Fernand Duboc, pendant tout le mois de juin, puis à l'Effet Bleu dès le 1er juillet.

• Lire aussi. La première pierre du futur centre aquatique de Saint-Romain-de-Colbosc posée



Un centre aquatique moderne

Afin de répondre à tous les besoins (familles, loisirs, éducation), le nouveau centre aquatique proposera un bassin de natation de 25 m de longueur par cinq lignes d'eau de 1,30 m à 2,00 m de profondeur, un bassin mixte natation/loisirs/animations de 125 m² , une lagune de jeux de 125 m², pouvant convenir aux tout petits et aux enfants jusqu'à 12 ans, un espace extérieur dédié à la détente adulte, dont un bassin nordique (chauffé) de 200 m², et de 500 m² de plage en gazon, exposée plein sud et accessible depuis le hall des bassins.

La capacité d'accueil, supérieure à la piscine Fernand Duboc, devrait largement dépasser les 56 000 usagers actuels par an, remplissant à la fois les fonctions d'éducation, soit l'apprentissage de la natation auprès des élèves de primaire et de collège, et celles de détente et de loisirs.

