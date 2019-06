Caen : nouvelle interdiction de manifester dans trois lieux samedi

Malgré un mouvement des gilets jaunes qui s'essouffle peu à peu, le préfet du Calvados a renouvelé son interdiction de manifester ce samedi 8 juin 2019 à Caen (Calvados). Cela concerne le centre-ville de Caen, mais aussi le rond-point bleu d'Ifs et Lazzaro de Colombelles de 9 h à 23 h.

Forum, manifestation et goûter au programme

Suite à un forum et une conférence organisée par le groupe des automobilistes de Normandie en colère (ANEC) ce vendredi 7 juin, les gilets jaunes prévoient de leur côté de se réunir demain vers 10 heures à l'esplanade de la paix, devant l'Université du Campus 1. Dimanche 9 juin est également prévu un goûter à la forêt d'Ifs.

Pour rappel, en cas de non-respect des interdictions, les organisateurs s'exposent à six mois d'emprisonnement et 7 500€ d'amende. Les participants peuvent, quant à eux, être sanctionnés d'une amende de 135€, voire plus.

