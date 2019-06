À Rouen, l'Armada se fête aussi à la cathédrale !

Dirigé par Pierre Déchelotte, CHOR HU interprète des œuvres choisies en lien avec la mer, dans la cathédrale de Rouen le 14 juin prochain, pour faire écho à l'Armada.

Un programme sur mesure dont il nous parle :

Quelles sont les pièces choisies à cette occasion ?

Pierre Déchelotte : "Il s'agit de pièces sur le thème de la mer et des marins : un programme poétique et romantique, dans lequel on découvrira des œuvres du norvégien Grieg, du finlandais Sibelius et de l'anglais Elgar, mais nous avons aussi prévu d'interpréter en deuxième partie la symphonie inachevée de Schubert et les danses hongroises de Brahms. Nous alternons pièces vocales et instrumentales dans les première et deuxième parties, mais pour la troisième partie, le chœur et l'orchestre se produiront ensemble sur deux extraits de Idoménée, l'opéra de Mozart, qui évoquent la mer calme et la mer déchaînée peuplée de monstres marins. Puis, nous ferons un détour par Londres à l'époque Victorienne avec des extraits d'opéras-comiques de Sulivan, l'Offenbach anglais, dans lesquels il se moque gentiment des marins d'eau douce ! Le final reprend l'incontournable Danube bleu."

Qui sont les musiciens du CHOR HU ?

"Le chœur se compose d'une soixantaine de chanteurs et l'orchestre de 40 musiciens. Nous serons donc 100 sur scène quand nous jouerons tous ensemble ! C'est un ensemble qui rassemble des professionnels de santé et des étudiants de l'université de Rouen. C'est au CHU, où nous sommes accueillis en résidence, que nous répétons chaque semaine. Tous nos musiciens et chanteurs sont des amateurs mais ont acquis, par la pratique, un très bon niveau, ce qui nous permet d'interpréter des grandes œuvres du répertoire. Dans chaque pupitre nous avons des chanteurs qui sont en mesure d'assurer des postes de solistes, nous entendrons en particulier le ténor Serge Decasse lors de ce concert. Nous avons aussi un premier violon qui est également le président de l'association : le Dr Thibaud Bandhiuck."

Qui dirige le CHOR HU ?

"Je dirige le chœur depuis 25 ans et l'orchestre depuis 1995, mais je suis également chef du service de nutrition à l'hôpital et professeur à la fac de médecine. J'ai été formé au conservatoire de Paris. Je suis pianiste et chanteur lyrique et, dans la pièce des gondoliers de Sullivan, je prendrai d'ailleurs le rôle de soliste. Depuis l'année passée, nous avons une cheffe assistante qui vient nous épauler, la cheffe de chœur Dominique Toutain et moi-même. Il s'agit de la jeune cheffe Aziyadé Breugelmans, formée au conservatoire de Rouen, qui dirigera notre deuxième partie de programme, dans laquelle on retrouvera des pièces de Brahms et Schubert."

Où sont généralement donnés vos concerts ?

"Nous jouons très souvent dans l'église Saint-Vivien de par sa proximité immédiate avec le CHU, mais nous sommes sollicités sur l'ensemble de la métropole rouennaise ainsi que dans le pays de Caux bien régulièrement. La cathédrale nous accueille tous les deux ou trois ans, mais nous voyageons aussi. Il y a quatre ans, dans le cadre d'un partenariat avec une chorale belge, nous sommes partis en Belgique. Nous prévoyons d'ailleurs de recevoir ces chanteurs et musiciens en 2020 lors d'un monumental concert où nous accueillerons près de 250 choristes extérieurs au CHOR HU."

Vendredi 14 juin à 20 heures à la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Libre participation. Tél. 06 62 94 12 49