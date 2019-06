Souriez! Appareil photo Nikon à gagnez dans le hit de la salle de bains

Dans Normandie Matin entre 6h et 9h, Max et Laure vous invitent à jouer au Hit de la salle de bains. Ecoutez attentivement l'extrait qu'ils diffusent à 6h15, 7h15 et 8h15, donnez le nom du chanteur(se)/groupe et gagnez des cadeaux!

Gagnez votre appareil photo compact " Nikon Coolpix " 20,1 mégapixels pour faire les plus belles photos.

Élégant, fin et facile à utiliser, le COOLPIX A100 se glisse facilement dans une poche ou un sac.

Réalisez à coup sûr des photos inoubliables grâce au capteur DTC de 20,1 millions de pixels, notamment de magnifiques gros plans de vos amis et de vos proches avec le zoom optique NIKKOR 5× extensible jusqu'à 10× grâce à la fonction Dynamic Fine Zoom¹. Amusez-vous avec les Effets spéciaux pendant la prise de vue ou laissez libre cours à votre créativité, une fois la photo prise, directement depuis votre appareil avec les Effets rapides.

Le Sélecteur automatique choisit le mode Scène le mieux adapté à la prise de vue pour optimiser les réglages, la fonction Panoramique assisté immortalise les plus belles scènes de vos voyages et la commande dédiée aux vidéos vous permet de réaliser des films HD en un clin d'œil. La netteté et la clarté des images sont garanties par la fonction de réduction du flou dû aux mouvements.

Immortalisez la vie en mouvement avec le COOLPIX A100.

Pour s'inscrire au Hit de la salle de bains, envoyez dès maintenant SDB au 7 11 12 par SMS (65cts+prix d'envoi d'un SMS) ou appelez au 0892 23 73 38 (40cts/min) quand les animateurs vous y invitent.

Bonne chance!