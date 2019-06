Basket (Pro B) : Rouen assure sa qualification pour les demi-finales ! 

Tendance Ouest a écrit :

Handball (Proligue) : Vernon tient son nouvel entraineur

Depuis l'annonce du retrait de Benjamin Pavoni, le Saint-Marcel Vernon Handball (Eure) et ses suiveurs attendaient de connaître l'identité de son successeur au poste d'entraîneur. C'est chose faite depuis le samedi 1er juin 2019, avec l'annonce de l'arrivée de Benoît Guillaume à la tête de l'équipe de Proligue. Ancien coach de Chartres et de Vernouillet, il aura pour objectif de former une équipe compétitive pour la saison prochaine.

