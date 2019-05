Odeur de chlore dans l'eau à Flers

Un dysfonctionnement sur la station de production d'eau potable d'Auvilliers à Saint-Bômer-les-Forges, près de Flers (Orne) dimanche 26 mai 2019, a entraîné une injection de chlore supérieure à la quantité habituelle.

Odeur de chlore

Conséquence : l'eau distribuée depuis a un goût et une odeur de chlore plus importante que d'habitude, mais sans risque pour la santé. Pour ceux qui souhaitent limiter les désagréments, il faut savoir que le chlore est une substance qui s'évapore rapidement. Plus l'eau va reposer, plus sa teneur en chlore va diminuer. Vous pouvez donc remplir un récipient le matin et le laisser à l'air libre ou au réfrigérateur pour consommer de l'eau, sans goût désagréable, plus tard dans la journée.

Ces odeurs vont disparaître

Même si des modifications correctives ont été effectuées depuis, ces problèmes de goût et d'odeur de chlore ne vont disparaître que petit à petit, jusqu'au vendredi 31 mai.

• Lire aussi. Une solution s'esquisse pour l'entreprise Mousset

• Lire aussi. Soleil et chaleur : le week-end de l'Ascension a un avant-goût d'été !