Le mystère de la prison de Caen

L'horreur absolue. Un crime de guerre dans une prison, environ 80 personnes passées par les armes au petit matin du 6 juin et dont on ne retrouvera jamais les corps. Où ont-ils été enterrés ? C'est encore, 75 ans après les faits, une énigme, un vrai mystère. Régulièrement, des témoignages réapparaissent pour donner des semblants de piste à ceux qui recherchent la vérité ou enquêtent sur le sujet. Régulièrement, ce sont des rumeurs invérifiables. Saura-t-on un jour ce qui s'est réellement passé ?

Un financement participatif pour rechercher les corps

Les historiens se sont penchés sur la question. L'un d'eux, Jean Quellien, grand spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'a confirmé dans un ouvrage qu'il a consacré à l'histoire du débarquement, éditions OREP.

"Enveloppées dans des couvertures, les dépouilles furent chargées dans les camions et, en plusieurs voyages, emportées vers une destination restée aujourd'hui encore inconnue, en dépit de multiples recherches. Seule certitude, elles ne peuvent pas avoir été transportées bien loin de Caen puisque les trajets aller et retour des camions n'ont pas duré plus d'une heure et demie à chaque fois".

On a évoqué le sud de Caen dans la vallée de l'Orne, près du village de la Goupillières. C'est une hypothèse avancée par Jean Quellien lui-même. Une autre piste mène à Louvigny. Un financement participatif a même été lancé pour aider à rechercher les corps.

Qui sont ceux qui ont été passés par les armes au matin du 6 juin alors qu'au même moment à onze kilomètres de là sur la côte les Alliés venaient de débarquer ? Des détenus de droit commun, des figures politiques, des résistants, des patriotes dont la plupart ont été dénoncés par les collabos. C'est le cas de l'abbé Bousso, le curé d'Ouilly-le-Tesson qui a été arrêté quatre jours avant le débarquement. Il y a aussi un jeune de 16 ans, Colbert Marie, pris dans une rafle dans le quartier de Vaucelles. On a retrouvé dans sa cellule un petit mouchoir sur lequel le jeune homme, après avoir été passé à tabac, avait écrit avec son sang un message à sa mère : "Mille baisers à petite maman papa yolande et aux amis. À bientôt. Je suis innocent".

Les corps déterrés

Tous ont été exécutés en début de matinée le 6 juin dans l'enceinte même de la prison. Leurs corps furent dans un premier temps ensevelis sur place dans une fosse commune. Au total, on parle de 80 dépouilles sans qu'on sache le nombre exact. Certains évoquent 87 cadavres.

Le 30 juin, des prisonniers qu'on avait fait venir d'Alençon seront chargés de déterrer les cadavres pour les charger dans des camionnettes. La Gestapo a donné ordre de faire disparaître, à tout jamais, les corps des fusillés pour ne laisser aucune trace du terrible forfait. C'est Harald Heynz le chef de la Gestapo qui prend cette décision et ordonne au commandant de la prison de procéder à l'exécution. L'ensemble des détenus auraient dû, selon les plans de l'occupant, être déportés en Allemagne.

Depuis ce jour sinistre, le mystère demeure.

