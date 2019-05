Comment circuler le 6 juin pendant les commémorations du Débarquement?

Une Zone de circulation régulée (ZCR) est mise en place, de 6 heures à 23 heures le jeudi 6 juin. Elle englobe tous les sites de cérémonie et s'étend sur 800 kilomètres carrés sur le nord-ouest du Calvados, soit 121 communes. Caen n'en fait pas partie.

200 000 stickers distribués jusqu'au 4 juin

Plusieurs points de passage seront tenus par les forces de l'ordre, à l'entrée de cette zone. Les résidents et leurs proches, les clients des hôtels, campings, les professionnels qui y travaillent, les acteurs de la vie économique et sociale (taxis, autocaristes, services à la personne, services publics, véhicules d'entreprises...), devront, pour certains, demander un sticker à apposer sur leur véhicule. Il n'est obligatoire que pour entrer dans la ZCR ou bien en sortir puis y revenir. Il n'est pas nécessaire pour circuler uniquement à l'intérieur de la zone. 200 000 stickers seront distribués jusqu'au 4 juin. Que l'on possède un sticker ou non, la circulation sera de toute façon fermée sur certains axes, où le stationnement sera interdit la veille dès 22 heures. C'est notamment le cas de la nationale 13 sur tout le département du Calvados et d'une partie du périphérique nord de Caen, dans les deux sens. Sur cette route, la circulation sera interdite à partir de 6 heures des portes 3 (Porte d'Angleterre) à 9 (Porte de Bretagne). À 9 heures s'ajouteront les portes 1 (Porte de Paris), 2 et 3 (Porte d'Angleterre).

800 kilomètres carrés sont concernés par des restrictions, mais uniquement le 6 juin. La ville de Caen n'est pas comprise dans le périmètre (tracé en pointillés noirs), mais il y sera compliqué de circuler. - Préfecture du Calvados

À Caen, ça va bouchonner !

Sans être interdits à la circulation, des axes seront fermés "juste à temps" du fait du passage des cortèges officiels. D'autre part, certains axes seront très fortement fréquentés, puisqu'ils seront empruntés par les navettes desservant les cérémonies. Ils seront donc, de préférence, à éviter. C'est le cas des routes qui desservent l'aéroport de Carpiquet, et de la partie ouest de Caen, entre le parc des expositions de Caen et la porte de la Vallées des jardins. Des chefs d'État étant attendus à la préfecture et au mémorial à la mi-journée, il est préférable d'éviter de circuler sur ces secteurs.

Le trafic classique se reportera principalement sur la D405 (route de Louvigny à porte d'Eterville), la D562 (route d'Harcourt entre le viaduc de la Cavée et porte 11 Suisse Normande) et l'entrée dans Caen par la porte d'Espagne en raison des interdictions sur le périphérique nord.

Pas de transports scolaires

Les vols commerciaux de l'aéroport de Caen-Carpiquet sont annulés le 6 juin, à l'exception du premier et du dernier de la journée. L'escale ferry de Ouistreham de la mi-journée est annulée. Les trains et transports en commun circuleront normalement, mais les transports scolaires sont annulés, à l'exception des transports dédiés aux enfants en situation de handicap. Pour autant, pas question de faire l'école buissonnière : seuls cinq établissements calvadosiens seront contraints de fermer, les autres feront cours normalement.

