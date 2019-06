Les temps forts des festivités du 75e anniversaire du Débarquement

Avion mythique

Le Douglas C-47, avion de l'United States Army air force est à admirer à la batterie de Merville-Franceville du samedi 1er au lundi 10 juin de 10h à 17h. Unique modèle à être au patrimoine des monuments historiques.

Navires de guerre

Au niveau du Quai Charcot de Ouistreham, les visiteurs pourront admirer la "Belle Poule" et le "Mutin", deux navires français de la Seconde Guerre Mondiale mercredi 5 et jeudi 6 juin.

Visite théâtrale

Lors de l'été 44, Caen fut durement touché par les bombardements. Pour survivre, près de 8 000 personnes se sont réfugiées dans l'Abbaye-aux-hommes. Pour découvrir cette histoire, la compagnie Auloffée et les guides de l'Abbaye-aux-hommes s'associent pour proposer une visite guidée et théâtralisée dans les lieux les jeudi 27 juin et jeudi 11 juillet à 19 heures.

Spectacle sons et lumières

- Le musée de la Batterie-Merville vous fait revivre l'assaut de la batterie par les parachutistes britanniques dans une fresque historique en son et lumière à 22 heures du 6 au 9 juin.

- À partir du 6 juin et jusqu'au 20 juillet, l'histoire de la libération de Caen se racontera en image sur la façade de l'hôtel de ville de Caen. Un spectacle de sons et lumières à découvrir à la tombée de la nuit les jeudis, vendredis, et samedis soirs.

Show aérien

C'est un show exceptionnel qui se déroulera dans les airs. La patrouille de France effectuera un spectacle aérien dans le ciel d'Arromanches à partir de 14 h 30 samedi 8 juin. En fin de soirée des parachutistes seront largués de ces avions.

Les motos dans les rues

Plus de 200 motos d'époque défileront à Vierville-sur-mer par la côte samedi 8 juin à 11 h 30. Elles seront ensuite exposées place de la mairie jusqu'à 16 heures.

Feu d'artifice

Huit feux d'artifice seront tirés en simultané dimanche 9 juin à 23 h 30 à Omaha beach, Vierville-sur-mer, Port-en-Bessin, Longues-sur-mer, Arromanches, Bernières-sur-mer, Luc-sur-mer, Lion-sur-mer et Ouistreham Riva-Bella.

Pique-nique géant

Des centaines de personnes se retrouveront sur les plages d'Omaha Beach pour participer à un pique-nique géant dimanche 9 juin à partir de 19 heures.

Au menu : baptêmes en Jeep, concert des D-Day Ladies, et feu d'artifice.

Ouvrage de guerre

Auteurs, vétérans et bouquinistes seront présents à la 11e édition du salon du livre de la bataille Normandie. De 9 h 30 à 18 heures autour du musée de la bataille à Tilly-sur-seulles.

