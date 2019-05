La fusion Renault-Fiat bien vue à Sandouville

Fiat Chrysler et Renault pourraient fusionner. Le groupe italo-américain a présenté une offre en ce sens lundi 27 mai 2019. La nouvelle entité deviendrait le numéro trois mondial du secteur. L'annonce a été saluée par les marchés et l'État Français. La fusion pourrait chambouler l'industrie automobile mondiale, à commencer par le rapport de force entre le français et son allié japonais Nissan.

20 000 Fiat Utilitaires produits à Sandouville

À l'usine Renault de Sandouville (Seine-Maritime), l'annonce de Fiat Chrysler a bien été perçue par le syndicat FO. Il y voit une opportunité de consolider le partenariat avec Fiat qui devait se terminer fin 2019. Le site de Sandouville construit un utilitaire pour le constructeur italien. 20 000 Fiat sortent des chaînes normandes tous les ans. Cela représente tout de même 18 % de la production. FO croit au nouveau projet entre Renault et fiat Chrysler. Le syndicat espère que la fusion installera de façon pérenne la production des utilitaires Fiat à Sandouville.

