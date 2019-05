Les grandes expositions incontournables

Norman Rockwell

Pendant cinq mois, l'exposition dédiée spécialement aux toiles du célèbre artiste américain Norman Rockwell, est proposée au Mémorial de Caen. Pour la première fois, ces œuvres ont quitté le sol américain pour rejoindre l'Europe et le musée de Caen du 10 juin au 27 octobre, avec notamment les tableaux des Quatre Libertés, en référence aux déclarations de Franklin D. Roosevelt en 1941. Entrée : 10 €.

En plein air

Jusqu'en novembre, les curieux, touristes ou autres passants pourront découvrir dans sept communes de la côte de Nacre un circuit-expo en plein air "Dans leurs pas". Gratuites, elles sont placées à Courseulles-sur-mer, Bernières-sur-mer, Saint-Aubin-sur-mer, Langrune-sur-mer, Luc-sur-mer, Douvres-la-Délivrande et Reviers/Bény-sur-mer. Cette exposition relate des témoignages et biographies de soldats et de civils qui ont vécu le Débarquement du 6 juin 1944 et la Libération.

Hommage aux femmes

Depuis le 1er mars, le centre Juno Beach de Courseulles-sur-mer propose "Les femmes dans la guerre 1939-45". Entrée : 4 €.

Le musée de la radio

Saviez-vous qu'il existait un musée de la radio dans le château de Creully-sur-Seulles ? Si non, ce n'est pas trop tard. À l'aube des festivités du D-Day, l'endroit, qui a servi de studio à la BBC pendant la seconde guerre mondiale, a été totalement restructuré. L'occasion de découvrir le matériel de l'époque, l'histoire de la radio et les différentes évolutions du média.

