Le CMS Oissel termine sur une bonne note

C'est une fin de saison 2018-2019 sous le signe du sourire, pour les Bleus du CMS Oissel. Ils ont conclu leur premier exercice en National 2 par une victoire sur la pelouse de Boulogne-Billancourt (1-0), le samedi 25 mai, lors de la 30e journée. Bien parti en début de saison avec un classement dans les premières places pour le promu de la banlieue rouennaise, la deuxième partie de saison fut un petit peu plus compliquée pour les Bleus qui se sont fait peur et qui ont été parfois au bord de la zone de relégation. Mais les joueurs de Romain Djoubri ont réussi à obtenir leur maintien lors de la 28e journée, ce qui leur aura permis de vivre une fin de saison beaucoup plus tranquille et de s'offrir une très belle 6e place finale. Ses supporters retrouveront donc le CMS Oissel dès la saison prochaine, toujours en National 2, pour une seconde saison à ce niveau.

