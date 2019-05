Européennes : LREM en tête dans la Manche

Le premier chiffre marquant de cette soirée électorale fut celui de la participation, en nette hausse. Avec 52,53 % de votants, la Manche est même au-dessus de la moyenne nationale. Restait donc à répartir les 159 693 bulletins exprimés. À ce jeu là, et à contre-courant de la Tendance Nationale, c'est la liste de la République en Marche (24,04%) qui l'emportait avec 570 voix d'avance sur le Rassemblement National (23,76%). Créant la surprise, Europe Écologie les Verts (11,64%) s'est installé en 3e position. Au-dessus de 5%, on retrouvait ensuite Les Républicains (8,76%), le Parti Socialiste (6.87%) et La France Insoumise (5,40%).

Les 29 autres listes sous les 5%

Les autres "forces" en présence n'ont donc pas franchi la barre fatidique des 5%. En tête des déçus, Debout la France (4,29%) et l'UDI (2,67%). Les autres étaient ensuite réduits au rôle de faire valoir, à moins de 2%. À noter que sept des 34 listes n'ont pas dépassé les dix voix. Cependant, il est à souligner qu'on ne trouve aucune liste à zéro voix, puisque le dernier de cordée, la liste d'extrême gauche Les Révolutionnaires, a obtenu une voix, venue de Granville.

Les résultats des élections européennes en Normandie par commune

