165 foyers privés de courant dans l'Eure

Tendance Ouest a écrit :

L'Airbus A 350 au meeting aérien Piper Cobra à Jullouville

Le dernier né des avions de ligne de chez Airbus, l'A 350 survolera la baie du Mont-Saint-Michel et notamment la plage de jullouville (Manche), le dimanche 4 août 2019, dans le cadre du meeting aérien international de l'opération Piper Cobra, pour célébrer le 75e anniversaire du débarquement. L'airbus A 350 est l'un des plus gros et performants avions de ligne au monde. L'opération Piper Cobra se déroulera du 31 juillet au 4 août, avec la présence de plus de 150 avions.

Le 22/05/2019