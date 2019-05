Près d'Etretat, l'eau coule enfin du robinet

La situation était pour le moins ubuesque : voilà plusieurs années que les 1 560 habitants du Tilleul, de Sainte-Marie-au-Bosc et de la Poterie-Cap-d'Antifer (près d'Etretat, en Seine-Maritime) connaissaient très régulièrement, et notamment le soir, des problèmes d'approvisionnement en eau. La pression était très faible à la sortie du robinet et, pour les moins chanceux, il n'y avait pas tout d'eau.

Un raccordement sur la source d'Yport

Le problème était lié à l'insuffisance des réseaux entre l'usine de production d'eau de Saint-Martin-du-Bec et le réservoir semi-enterré de Sainte-Marie-au-Bosc. Le réservoir, en bout de chaîne, se trouvait très souvent en manque d'eau. En février 2019, des travaux ont été engagés : une liaison a été créée entre la conduite d'Yport, alimentant le Havre, et le réservoir de Sainte-Marie-au-Bosc. Cette solution permet de fournir entre 150 et 200 m³ par jour d'eau. Depuis le 3 avril 2019, les habitants de ces trois communes peuvent, comme le reste du département, profiter de l'eau du robinet quand ils le souhaitent.

Écoutez le reportage Tendance Ouest :

90 000 euros

Le Tilleul, Sainte-Marie-au-Bosc et la Poterie-Cap-d'Antifer faisaient partis de la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval. Depuis la fusion avec l'agglomération du Havre, au 1er janvier 2019, ces travaux ont été une urgence pour la nouvelle communauté urbaine. Ils ont coûté 90 000 euros hors taxes, entièrement pris en charge par Le Havre Seine Métropole.

La communauté urbaine du Havre va maintenant réaliser une étude complète de l'état du réseau d'eau de l'ancienne communauté de communes de Criquetot-l'Esneval. Un réseau a priori vieux, qui a besoin de travaux.

• Lire aussi. Européennes : au Havre, des jeunes s'engagent contre l'abstention

• Lire aussi. Manque de moyens, fusions : grève de l'EPA Helen Keller au Havre

• Lire aussi. Le Havre : de nouvelles mesures pour la propreté



A LIRE AUSSI.

Le Havre : la nouvelle communauté urbaine est née

Luc Lemonnier élu président de la nouvelle communauté urbaine du Havre

Pays de Caux : les coquilles d'huîtres se trient