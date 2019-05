John Wick Parabellum, toujours la même recette

Aujourd'hui, je vous parle de John Wick Parabellum avec Keanu Reeves, Halle Berry et Laurence Fishburne.

C'est le troisième volet des aventures de John Wick, l'homme qui devient une machine à tuer si on touche à un poil de son chien… Mais ici pas de vengeance canine car le film démarre exactement ou presque au moment où se termine le 2ème opus.

John Wick est en fuite après avoir enfreint une des règles de la communauté des tueurs à gages/ assassins. Et ce n'est pas une organisation qui laisse passer les infractions. Les films précédents ne brillaient pas par leurs scénarios, mais celui-ci est encore pire. Tout le film n'est qu'une fuite, une course contre la mort.

De traqueur, John Wick passe à proie mais ça ne change pas grand-chose à l'écran : il y a de la bagarre à gogo. J'avais apprécié les chorégraphies des combats des films précédents, qui avaient une belle esthétique et étaient parfois originales quant aux armes utilisées. Ici le pistolet est roi, même si on retrouve quelques objets contondants.

La même efficacité est toujours de mise que pour le premier et deuxième film, mais je commence à m'habituer à ce standard alors j'ai trouvé qu'il y avait moins de surprises. Je reconnais néanmoins que jusqu'à la dernière partie du film, c'est plutôt pas mal.

Par contre ça se gâte pour la fin, car il n'y a plus trop de logique. Sans rien vous dévoiler, les combats deviennent moins mortels mais plus dans le défi alors que tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici était une volonté de tuer de part et d'autre qui apporte du réalisme à l'ensemble. Et même si John Wick a toujours survécu par miracle à tout ce qu'il lui est arrivé jusqu'à ce troisième volet, il y a quand même pas mal de choses improbables qui lui arrivent. Comment des professionnels peuvent ne pas tirer sur un homme qui va en ligne droite ? Comment peut-on survivre ou courir après certaines blessures ? Dommage cela nuit au film.

Il faut à tout prix déposer son cerveau à l'entrée de la salle de cinéma pour parvenir à apprécier ce nouveau volet des aventures de John Wick. Ce minimalisme scénaristique vous permet de directement regarder celui-ci sans avoir vu les précédents. Il faut dans ce cas aller le voir si vous souhaitez profiter de combats extrêmement bien chorégraphiés, violents et sans concessions. Keanu Reeves a réalisé 98 % de ce qu'on aperçoit à l'écran, c'est ce qui fait sa force.

À noter le clin d'œil Game of Thrones. Dans le premier film, nous retrouvions Alfie Allen alias Thon Greyjoy dans la série. Ici c'est Jerome Flynn alias Bronn.

John Wick Parabellum remplit bien son rôle si vous souhaitez voir un film d'action pure. Par contre je trouve qu'ils auraient pu un peu plus se fouler pour l'histoire, au moins le minimum comme c'était le cas pour les 2 premiers opus. John Wick parabellum est à voir en ce moment au cinéma.

