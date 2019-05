Arcadian, le trio fou

Le Trio Arcadian a lui aussi été repéré dans l'émission The Voice. Reconnaissons que le show de TF1 est un vivier et permet la mise en lumière de nombreux talents. Les trois compères sont de retour avec un nouvel album. L'opus précédent s'est écoulé à 80 000 exemplaires, porté par les hits "Folie Arcadian ", "Les sables émouvants" ou encore "Ton combat". Des titres dont nous auront le plaisir d'entendre en live sur la scène de Tendance Ouest. Yoann, Florentin et Jérôme interpréteront également des extraits de leur prochain opus comme le puissant et optimiste "Bonjour, merci". Une chanson qui encourage tous ceux qui hésitent à oser pendre des virages dans leur vie pour tout changer et redémarrer à zéro. Le trio maîtrise l'art de l'énergie communicative.

