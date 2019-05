Basket (Pro B): Evreux s'incline contre Nancy 

Le match.

Les Ébroïciens auront bien démarré en menant à la fin du premier quart-temps mais se retrouvent vite dépassés par les visiteurs du jour, des Nancéens bien décidés à repartir avec la victoire et qui mènent donc 47-40 à la mi-temps.

Les Eurois tenteront le tout pour le tout en seconde période mais ne parviendront pas à revenir dans cette rencontre et s'inclinent finalement de six points (85-91). Les joueurs de l'ALM Evreux disputeront un dernier match sans enjeu contre Saint-Chamond lors de la dernière journée, vendredi prochain 24 mai 2019.

FIN DU MATCH | #ALMSLUC

L'ALM a tout donné jusqu'au bout mais tombe finalement face à une belle équipe de Nancy

MERCI à notre public qui a encore été énorme ce soir pour la dernière à la maison 🔥🔥🔥@ALMEvreux 85@SLUCbasketNancy 91#TeamALM #ProB #J33 pic.twitter.com/kxkgATaRdy — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) May 17, 2019

La fiche.

EVREUX : Ho You Fat: 18 points, Leon et Scott: 14 points, Kayembe et Bouquet: 11 points, Reed: 6 points, Booker: 5 points, Dinal: 4 points, Lavieille: 2 points.