Tourisme : que ramener de votre séjour à Rouen ?

Faïence : le savoir-faire rouennais

Rouen s'est démarqué comme une terre de faïence depuis la première moitié du XVIIIe siècle. Végétaux, animaux, cornes d'abondance et lambrequins font partie des motifs les plus utilisés. La Faïence Saint-Romain perpétue ce savoir-faire au 56 Rue de Saint-Romain. De quoi ramener des pièces uniques, entièrement faites à la main. Comptez tout de même 30 euros pour un mug.

Des objets Vachement normands

La boutique est en plein centre-ville, au 56 rue de la République, et surfe sur un cliché bien de chez nous. Vachement Normand propose toute une série de produits dérivés qui prennent la forme de la vache blanche et noire made in Normandie. Mugs, stylos, boîtes de biscuits, porte-clés ou décapsuleur sont à dénicher, si vous ne craignez pas de prendre le risque du kitch.

Cidre et bière de l'agglomération

Quelques boissons locales pourront ravir vos proches. Le Cidre Ponpon est fait de manière artisanale et la fabrique se visite pour les groupes à Darnétal, 20 route de Lyons-la-Forêt. Jus de pommes bio et gelées de Madame Ponpon sont aussi à déguster. La bière n'est pas en reste à Rouen avec depuis peu la série des 1431, hommage à Jeanne d'Arc et première bière brassée à Rouen. Un peu plus loin à La Chapelle Saint-Ouen, la ferme-brasserie La Chapelle n'est plus à présenter avec sa Northmaen, déclinée en bière blonde, ambrée, blanche, brune ou rousse, et qu'il est possible de goûter dans de nombreux bars rouennais.

