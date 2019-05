Football : le CMS Oissel cueilli à froid par Furiani

Mauvaise passe pour les Bleus du CMS Oissel (Seine-Maritime), qui se sont inclinés lors de la 27e journée de National 2 sur leur pelouse du stade Marcel-Billard face à Furiani. Une défaite soldée sur le plus petit des scores, 1-0, le samedi 4 mai 2019.

Un but d'entrée de jeu

Un seul et unique but qui est intervenu après seulement quinze secondes de jeu et qui permet au Corses de repartir avec les trois points de la victoire. Cueillis à froid, les hommes de Romain Djoubri ne sont jamais parvenus à refaire leur retard.

Au classement, les Osseliens pointent maintenant à la 9e place et se déplaceront à Nantes le samedi 11 mai 2019 pour y affronter la réserve du club professionnel.

