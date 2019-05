United Riders vient en aide aux plus démunis en Normandie

À Pont-Audemer, les bikers ont un grand cœur. Membre de l'ONG "United Riders", Guillaume et onze autres motards normands viennent en aide aux plus démunis.

Du côté de Caen, les United Riders organisent des maraudes une fois par mois. Ils sillonnent ainsi les rues caennaises et proposent, au gré de leurs arrêts, vêtements, chaussures ou encore objets d'hygiène pour les populations dans le besoin. Sur Rouen et au Havre, les motards apportent leur soutien à des centres d'accueil de mères célibataires et des centres de réinsertion.

Comme l'explique Guillaume, les motards espèrent étendre ce genre d'actions auprès des populations saint-loises.

Habillés de leurs blousons de cuirs et repérés par le bruit de leur gros cubes, les United Riders commencent à être reconnus par leurs bénéficiaires.

Au-delà de ces actions itinérantes, l'ONG apporte également un soutien lors de déménagement, notamment dans le cadre d'une réinsertion par un retour à l'habitat ou encore pour des parents isolés. United Riders accepte également des dons en meuble.

Pour mener à bien leur action, Guillaume et sa bande recherchent actuellement un local de 80 à 100m2 pour stocker leurs marchandises.

Pratique

Pour réaliser des dons à l'ONG United Riders ou proposer un local, contactez la section normande par mail à l'adresse : unitedriders.caen@gmail.com