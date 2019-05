Votre horoscope signe par signe du mercredi 1er mai

Bélier

Vous aurez l'impression de perdre votre temps avec des histoires de peu d'importance. Pour vivre en société il est parfois incontournable de faire preuve de grande ouverture d'idées.

Taureau

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La tâche ne manquera pas et votre organisation sera absolument essentielle.

Gémeaux

Vous aimeriez bien vous singulariser et jouir d'une existence un peu plus divertissante. Entre le possible et le souhaitable il y a toujours une différence.

Cancer

Votre vie affective vous préoccupe au plus haut point. Peur de ne plus être à la hauteur, de décevoir.

Lion

Le moral sera orienté vers la hausse. Vous avez la vague impression d'un mieux à court terme et c'est le cas.

Vierge

On se bat pour être à vos côtés, on vous recherche. On vous trouve sous une forme ou une autre assez singulière. Continuez d'étonner.

Balance

Un peu fatigué et languissant du prochain week-end, vous aurez quelques difficultés à ne pas piquer du nez.

Scorpion

Journée de vague à l'âme. Vous aimeriez bien un peu de piment mais il faudrait vous remuer et dans le fond vous aurez envie de vous laisser faire.

Sagittaire

Vous saurez être très clair à propos de vos désirs et de vos prétentions. En amour vous irez droit au but.

Capricorne

Vous avez juste besoin que l'on ne vous respecte ni plus ni moins. Vous en avez parfois assez d'être considéré comme un larbin.

Verseau

Jour de chance. Profitez-en. Pas uniquement quant aux jeux de hasard. Simplement une bonne étoile plane sur vous et c'est une bonne chose.

Poissons

Journée de calme sans plus. Vous aurez l'occasion de vous prélasser entre le soleil et quelques nuages.