Armada à Rouen : les pilotes de Seine très sollicités

Eux seuls connaissent par cœur les méandres et les pièges de la Seine. 51 pilotes de Seine prennent les commandes de chaque navire de plus de 45 mètres qui doit parcourir le fleuve entre l'Estuaire et le port de Rouen (Seine-Maritime). Les grands voiliers et bâtiments militaires de l'Armada ne feront pas exception. Dimanche 16 juin 2019, tous les pilotes seront mobilisés en même temps pour la grande parade. "On tire au sort les bateaux pour qu'il n'y ait de jaloux", explique Olivier Couderc, l'un d'eux, qui se souvient d'avoir pris les commandes du MIR pour l'édition de 1999.

Le casse-tête du trafic

À Rouen, ce sont aussi les pilotes qui gèrent le trafic sur la Seine, par délégation de la capitainerie. Un vrai casse-tête pour l'Armada puisqu'il faut gérer les allers et venues des bateaux invités et "les intégrer au trafic commercial", explique François René Labousse, pilote major.

Situation qui se complique encore au moment de la grande parade. "Il faut prendre en compte la taille des bateaux, leur tirant d'eau, la vitesse de chacun mais aussi des questions d'étiquette et de diplomatie", ajoute-t-il. Par sécurité, une ligne haute tension sera coupée pour éviter les risques d'arcs électriques avec les mâts des navires. Le passage au pont de Tancarville est particulièrement sensible. À marée haute, certains risqueraient de le percuter et à marée basse de s'échouer.

