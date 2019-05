Enduro et Relais des 4 châteaux à Cherbourg en Cotentin ce week-end

Le Nord Cotentin Mountain Bike organise samedi 27 avril 2019 l'Enduro du Cotentin qui s'adresse à des licenciés. Le parcours fait 22km et la course compte pour le Normandie Series. Le public peut assister à la course au château des Ravalets à Cherbourg en Cotentin de 13h à 18h.

Le dimanche 28 avril 2019, c'est Le Relais des 4 Châteaux. Il y a des parcours VTT, VTC, randonnées pédestres, trails. Il y a même des trails pour les tout-petits et les PMR/poussettes. Une ambiance conviviale comme chaque année accompagnera les participants amateurs comme confirmés.

Ecoutez Pascal Diaz-Anillo, président du Nord Cotentin Mountain Bike, nous parler de ce week-end sportif:

Rendez-vous samedi 27 avril de 13h à 18h pour l'enduro et dimanche 28 avril 2019 à partir de 8h. Engagement et départ : depuis le stade A. PICQUENOT à Tourlaville. Accès parkings par la rocade EST, sortie " Les Eglantines ".

Le programme du relais des 4 châteaux - NCMTB

PARKINGS

Attention pour cette nouvelle édition, les parkings changent de lieu pour utiliser les parkings de presqu'île en fleur, au-dessus du château, prévoyez un peu de marge pour vous rendre au départ.

Le Parc est interdit aux chiens

le parc est interdit aux chiens à l'année et d'autant plus durant le R4C, donc ils ne pourront pas traverser le parc ni en sortant des voitures pour rejoindre le site de départ ni au retour. De plus cette année nous ne pourrons pas emmener les chiens au site de départ pour les pédestres.

SITE DE DEPART

– Rendez-vous à partir de 8h00 au stade Piquenot

– Café au départ et buvette

SITE D'ARRIVEE

Lavage et consigne vélos gratuite ;

Salon du cycle et des sports de randonnées ;

Présence d'un Ostéopathe (massages possibles) ;

Concert ;

Buvette et restauration.

Retrouvez toutes les informations sur ncmtb.fr