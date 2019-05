Votre horoscope signe par signe du dimanche 28 avril

Bélier

Vous aurez l'envie de faire la fête… cette journée s'y prête. Même s'il pleut parfois, il fait beau dans votre esprit. Plus rien n'existe sinon cet élan de vivre intensément votre existence.

Taureau

Besoin de minceur et de persuader que l'on peut plaire, vous n'aurez de cesse de vous remettre au sport loin de toute velléité cuisinière.

Gémeaux

Vous avez la nette impression que l'on se fiche de vous… tout traîne et rien ne se réalise comme vous l'aviez prévu… et cela à cause de la mauvaise volonté générale.

Cancer

La bonne pioche… la chance vous sourit aujourd'hui puisque vous allez vivre pleinement votre vie affective et être heureux tout simplement. Journée excellente.

Lion

Vous êtes dans une période plutôt faste. Tout vous sourit. On vous aime, de toute façon vous en êtes pleinement conscient.

Vierge

Petites difficultés à réaliser les plans de la journée. Tout se précipite et les résultats en pâtissent.

Balance

Les chiffres ne sont pas votre fort aujourd'hui. Si vous êtes comptable, vous aurez encore plus de mal à les interpréter. Triste bilan.

Scorpion

S'il fallait que tout recommence, vous êtes persuadé que tout bien compté, votre itinéraire est plutôt réussi. En plus vous savez vous remettre en question : secret de l'éternelle jeunesse.

Sagittaire

Vous avez un soleil resplendissant dans votre thème astral. Cette période de ralentissement des activités vous dilate le cœur et vous avez une sensibilité exacerbée.

Capricorne

Si vous avez des rêves d'achats immobiliers ou tout du moins une volonté de déménager, certains signes avant-coureurs annoncent une transformation imminente.

Verseau

Vous avez l'envie de vous faire entendre que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan privé. Vous sortez de votre tanière et là votre personnalité est exacerbée.

Poissons

Vous aurez la possibilité d'évaluer favorablement dans la réalisation de vos projets professionnels. Avec un peu de persuasion, l'affaire est dans le sac.