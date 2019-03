Prends tes affaires, on déménage à Caen ! 

C'est un phénomène qui n'est plus tout à fait nouveau. Parisiens adoptifs ou Parisiens de naissance, ils sont désormais nombreux à quitter la capitale pour s'installer dans une autre ville en région. D'après une étude récente de Cadremploi.fr 84 % des cadres parisiens rêve de faire leurs valises pour déménager ailleurs.

À moins de 3h de route de Paris, à quelque pas de la mer. Notre ville de Caen a beaucoup d'atouts pour attirer ces Parisiens, souvent originaire du coin et à la recherche d'un cadre de vie plus serein.

Pour fonder une famille

Gwendoline et Clément se sont installés à Caen il y a un plus d'un an. Lui est consultant informatique, elle responsable communication d'une entreprise : "L'argument pour nous ça a été l'envie d'avoir un enfant." Explique Gwendoline, Caennaise d'origine. "On a voulu un cadre de vie plus apaisant pour accueillir et élever notre petite fille." Pour ce qui est du travail, tous deux ont réussi à garder leurs emplois : "J'ai la chance d'être a un poste où je n'ai pas besoin d'être physiquement sur place pour bosser. J'ai réussi à me faire muté dans le bureau de mon entreprise à Caen sans changer d'emploi." explique Gwendoline. Même chose pour Clément son compagnon qui travail à la maison directement chez eux grâce au télétravail.

Pour se réinventer

Baptiste aussi est un jeune papa, avec Margaux sa compagne, ils ont décidé de revenir à Caen il y a quatre ans après de nombreuses années passées à Paris : "Je travaillais dans le monde de la mode et du prêt à porter. Un monde où tout est basé sur l'apparence. À force, ce milieu m'a dégoûté." Alors Baptiste convainc sa compagne de retourner vivre en Normandie : "Je ne regrette pas une seconde d'être parti, ici quand on veut se balader en famille, on part à la plage. Je ne m'imagine pas à Paris dans un parc bondé où les rats grouillent !" Loin du milieu de la mode, aujourd'hui Baptiste a monté son propre bar, Le Casier, dans le centre ville de Caen.

Caen en concurrence

À l'instar de Margaux et Baptiste ou Gwendoline et Clément, ce sont souvent de jeunes couples dont au moins l'un des deux est d'origine normande qui choisissent Caen pour fuir Paris. Mais à la communauté urbaine de Caen la Mer, on essaye d'attirer des Parisiens n'ayant aucune attache dans la région : "Ce sont souvent des jeunes couples, des cadres supérieurs. Ça participe au dynamisme de notre territoire." explique Franck Guéguéniat, élu à Caen la Mer et en charge du dossier.

Il faut dire que Caen n'est pas la seule ville à vouloir attirer ces Parisiens : "Des villes comme Orléans ou Tours sont des concurrents directs." indique Franck Guéguéniat "Elles ont à peu près la même taille que nous, sont à environ 2, 3 heures de Paris… Si on ne joue pas sur notre attractivité, on va être distancé par ce genre de ville. Un peu comme un club de foot, on pourrait être rétrogradé."

Mais parmi ces atouts, Caen en a un qui fait mouche, la mer !

