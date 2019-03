Un Normand champion de France 2019 de magie

Le jeune Normand Léo Brière, 25 ans, originaire de Sées (Orne), a décroché le titre de champion de France 2019 de magie, dimanche 10 mars 2019 à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis).

Le jeune Ornais a toujours été attiré par la magie, et désormais davantage par le mentalisme. Entre 2016 et 2018, il a joué à 320 reprises son spectacle " Influence ", qui mélange mentalisme et hypnose. Depuis juillet 2018, c'est aussi un autre spectacle : " Prémonition ", vision moderne du mentalisme dans lequel il remonte le temps, spectacle joué à La Boussole, à Paris. Léo Brière a aussi été demi-finaliste de " La France a un incroyable talent ", sur M6.

Léo Brière, champion de France 2019 de magie. - Eric Mas

Dimanche 10 mars 2019, lors d'un concours destiné à révéler la nouvelle génération des magiciens, l'Ornais a décroché le titre de champion de France de magie. Léo Brière :

Durant ce concours, les nouveaux talents s'affrontent devant un jury composé de professionnels et de membres du monde du spectacle et de la magie. Filmé par la télévision, ce concours sera diffusé en juin 2019 sur la chaîne Paris-Première.

Le spectacle " Influence " de Léo Brière, qui mêle mentalisme et hypnose, sera présenté vendredi 26 avril à 20h30 à la salle Daniel Rouault, au Mêle-sur-Sarthe (Orne). Réservations ici.