Rugby (Fédérale 3) : Le Stade Caennais sévèrement corrigé à Domont

Le match.

Ce dimanche 10 mars 2019, le Stade Caennais se rendait à Domont pour affronter le 5ème du classement de Fédérale 3. Caen, qui aspire désormais à la sixième place, c'est incliné 47 à 8.

Le match s'est avéré très compliqué notamment du fait d'une équipe largement remaniée compte tenu des blessures et des absences ainsi que d'une réserve à consolider. Réserve qui est toujours en course pour les championnats de France. La rencontre a pourtant mis du temps à se décanter, les deux équipes s'observant dans un premier temps. Par la suite, Domont a pris le match à son compte inscrivant sept essais dont six transformés. Les Caennais ont subi, en plus des conditions météorologiques, l'opportunisme de Domont sur leurs erreurs techniques. Les Normands n'ont pu que sauver l'honneur en inscrivant un seul essai et une pénalité (47-8). Il s'agit là de leur quatrième défaite consécutive.

La réaction.

Tony Bonnafous (entraîneur Caen) : "On ne peut pas gagner sans un vrai travail acharné et un investissement personnel sans faille. Une remise en question est primordiale sinon la fin de saison sera catastrophique. L'équipe est sur une très mauvaise dynamique sportive. J'espère que le groupe va retrouver une attitude de compétiteurs pour aborder le long déplacement à Roubaix la semaine prochaine."

Le prochain rendez-vous.

Le Stade Caennais se déplacera à Roubaix le dimanche 17 mars 2019. Actuellement huitièmes au classement, les Nordistes restent sur trois défaites consécutives et se positionnent juste derrière les Normands. Une rencontre au couteau entre ces deux équipes en méforme qui redonnera le sourire à l'une et qui continuera à faire pleurer l'autre. En espérant que Caen soit dans dans le premier cas de figure.

