Les pêcheurs parés pour l'ouverture de la pêche en Normandie

C'est le département de la Manche qui affiche le plus gros contingent de pêcheurs, avec 12 700 adhérents, ils sont 8 700 dans le Calvados, 8 300 dans l'Orne et 8 129 en Seine-Maritime,

Les fédérations de pêche qui constatent globalement une amélioration de la qualité des eaux, et des contingents de poissons donc plus nombreux, en particulier pour les truites de mer et saumons dans les fleuves. Fabien Goulmy directeur technique de la fédération de pêche dans la Manche.

On pêche le saumon principalement dans les fleuves du Calvados, notamment sur l'Orne, dans la Manche on le retrouve dans la Taute, la Sée, la Sélune amont, et l'Airou.

Ces poissons migrateurs reviennent aussi grâce aussi à la suppression d'obstacles qui limitaient la circulation des poissons, comme les micro-centrales électriques par exemple, et l'installation de passe à poisson, quand des ouvrages comme des seuils ne peuvent être supprimés,

Carte de pêche délivrée sur internet

Depuis le début de l'année, il est dorénavant possible d'acquérir sa carte de pêche immédiatement sur le site cartedepeche.fr, ou chez des détaillants comme des magasins de pêche ou certains buralistes, dans la Manche c'est 20 euros pour les moins de 18 ans, 76 euros pour les majeurs, il y a même une carte découverte destinée aux femmes, pour 33 euros.

La pêche dans les cours d'eau de 1ere catégorie est ouverte jusqu'au 15 septembre 2019.