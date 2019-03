8 mars : les Normandes plus exposées à la pauvreté que les Normands

C'est devenu une tradition au moment de la journée internationale des droits des femmes, chaque 8 mars. L'INSEE en Normandie, en partenariat avec la direction régionale aux Droits des femmes et à l'égalité, réalise une étude qui permet de mieux comprendre les inégalités réelles entre les femmes et les hommes. Celle de 2019 se concentre sur le niveau de vie, la pauvreté et les conditions de vie qui sont défavorables aux femmes. "On connaissait cette situation mais l'étude nous permet d'en avoir une vision précise et au niveau de chaque territoire", précise Hugues Demoulin, délégué régional à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Les familles monoparentales touchées

Globalement, les Normandes sont plus exposées à la pauvreté que les Normands et ceci, en grande partie à cause de leur situation familiale. Un ménage fiscal sur 10 en Normandie est concerné par la monoparentalité et, dans trois quarts des cas, le parent est une femme. Ces familles monoparentales sont déjà plus susceptibles d'être précaire avec un niveau de vie médian inférieur à celui de l'ensemble des ménages normands. Mais l'écart entre femmes et hommes y est aussi parmi les plus élevés. Les femmes seules avec enfants ont un niveau de vie en moyenne 12 % inférieur à celui des hommes seuls avec enfants avec 1267 euros de niveau de vie médian contre 1422 pour un homme. Et ceci alors même que les femmes bénéficient davantage du système socio-fiscal. Les aides et pensions alimentaires permettent en moyenne de faire progresser leur revenu de 200 euros par mois. Une femme seule sur quatre avec enfants touche une pension alimentaire contre un homme sur 20.

Le niveau de vie et revenus avant impact du système socio-fiscal des ménages. - Insee Normandie

Les familles monoparentales sont aussi plus souvent sous le seuil de pauvreté (moins de 1000 euros par mois), ce qui est encore plus vrai lorsque le parent est une femme. Une femme sur trois est concernée contre un homme sur quatre. Elles vivent aussi d'avantage dans les quartiers prioritaires de la ville, pour 13 % d'entre elles contre 7 % des hommes seuls avec enfants.

De moins bonnes conditions de vie

Au-delà de l'aspect purement financier, il apparaît dans l'étude que les femmes ont généralement des conditions de vie plus difficiles que les hommes dans la région. L'indicateur de l'Insee se base sur les conditions de logement, le chômage, l'éloignement des services publics ou encore le niveau de diplôme. Globalement, il apparaît sur ce point des écarts non négligeables pour l'ensemble des femmes normandes, qui deviennent conséquents dans le cas des familles monoparentales. L'écart est de 1,5 point en dessous de la moyenne régionale pour les femmes seules avec enfant contre 1,2 point pour les hommes dans la même situation. Les femmes seules de plus de 60 ans sont aussi particulièrement touchées.

Des diversités géographiques

Globalement, ces inégalités entre les femmes et les hommes touchent l'ensemble de la Normandie même si les écarts sont plus importants sur certains territoires, notamment les plus peuplés comme la Métropole Rouen Normandie, le Havre Seine métropole, (Seine-Maritime) ou la communauté d'agglomération du Cotentin (Manche). Les écarts sont en revanche moins marqués dans les intercommunalités situées proches des grandes agglomérations comme autour de Caen (Calvados), de Rouen et du Havre.