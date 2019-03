M.Pokora de retour en avril 2019 avec Pyramide et une tournée dans toute la France

Après "My Way", son album de reprises de Claude François, devenu son plus gros succès avec 600.000 exemplaires écoulés, Matt Pokora revient sur le devant de la scène avec "Pyramide", son nouvel opus à découvrir le 12 avril 2019. Les précommandes s'ouvrent ce jeudi 7 mars 2019.

Le performeur, M.Pokora compte marquer les esprits avec "Les Planètes", un titre inédit mid-tempo, sensuel et envoûtant, qui lui colle à la peau. Ce single est signé Yohann Malory, Tristan Salvati et M.Pokora.

Dans le clip hors du temps aux allures futuristes, Matt invite le mannequin star des podiums, Shanina Shaik.

Pour défendre son huitième album, l'ancien coach de "The Voice" entamera en octobre prochain une tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse d'une trentaine de dates. "Pyramide Tour" passera par les plus grandes villes de l'Hexagone, dont sa capitale le 26 novembre prochain (AccorHotels Arena), mais aussi par Rouen le 15 octobre, Rennes le 16 octobre, le Mans le 19 novembre, Caen le 3 décembre 2019.

Pour ce spectacle qui promet d'être bien plus qu'un concert, ce performer hors norme sera entouré de ses danseurs et musiciens et d'un décor de scène et jeux de lumières qui feront voyager le public hors du temps.