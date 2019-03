Festival Beauregard : les bénévoles historiques peuvent s'inscrire !

Tendance Ouest a écrit :

Caen : un nouvel espace de co-working dans le quartier de la Guerinière

Le quartier de la Guerinière de Caen (Calvados) continue de se moderniser et d'innover. Un nouvel espace de co-working a été inauguré cet après-midi, en présence du Maire de Caen et du directeur général du Crédit Agricole Normandie. La salle de co-working du 1901, Maison des Associations, accueillera notamment des associations qui souhaitent échanger et collaborer sur des projets.

16h51