Le djihadiste Jean-Michel Clain, frère de l'ornais Fabien, est mort

Calvados : un blessé grave dans un accident de la route

Un accident de la circulation est survenu dans la commune de Canapville, située entre Pont-L'évêque et Deauville, en direction de cette dernière. Un seul véhicule est impliqué et son occupant, un homme de 45 ans, est gravement blessé. Il a été désincarcéré par les sapeurs pompiers qui l'ont transporté médicalisé au CHU de Caen. La Dirno et la gendarmerie sont présents sur les lieux.

Hier