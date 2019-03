Handball (Proligue) : Caen subit logiquement la loi de Créteil

Le match.

Bien décidés à retrouver l'élite du handball français les Cristoliens qui restaient sur trois victoires consécutives partaient largement favoris face à des Caennais décrochés, à la dernière place du championnat de Proligue. Tout de même déterminés à tout donner, les Caennais ont réalisé une belle entame de match (3-4, 9'). Dans la minute qui suit, Caen réduit à six après l'exclusion temporaire de Corneil se voit pénaliser par des Franciliens qui s'offrent un premier écart (4-8, 18'). Pleta puis Langevin sur contre-attaque permettaient aux locaux de rester dans le coup suivi par un triple arrêt de leur gardien Jacoby-Koaly. Les Vikings n'ont pas démérité dans cette première période et sont rentrés avec seulement trois buts de retard aux vestiaires (10-13, 30').

Caen n'avait pas les armes

Dès le retour sur le parquet, Corneil remettait la machine en route par deux fois (12-15, 33'23). Bien qu'intentionnés, les Normands se laissaient distancer par une nouvelle réalisation du goleador cristolien, le pivot Aman (12-19, 40'). La déferlante blanche et bleue ne s'arrête plus et s'offre un +8 (15-23, 45'). Dans le dernier quart d'heure, les Calvadosiens n'y sont plus et subissent le jeu sur grand espace. La malchance des poteaux n'a pas non plus fait leur bonheur. Créteil, sans difficulté, maîtrise sa fin de match avec brio (20-27).

La réaction.

Maxime Langevin (capitaine Caen): "On a attaqué le match avec beaucoup d'espoir en faisant une première mi-temps cohérente. A l'image de notre saison on se met des obstacles tout seul dans les pattes et le match s'est fini à la 40ème. Contre une équipe comme Créteil, ça ne pardonne pas. Un match de Proligue ça dure une heure, et ce que l'on produit ne suffit pas."

La puissance de Maxime Langevin n'aura pas suffit, il a inscrit 4 buts. - Marina Olivier

La fiche.

Mi-temps : 10-13 / Score final : 20-27 / Arbitres : Mr Heddid et Mr Picot.

Caen: Rosier, Pleta 1, Allais 1, Langevin 4, Creteau 2, Roopinia, Sacko 1, , Bouclet 2, Rossi 2, Corneil 7. GB : Breton 0/1 arrêt, Arsenic, Jacoby-Koaly 11/37 arrêts. Entr : P.Breysacher

Créteil : Carabasse 1, Borragan 4, Kervadec 1, Jensterle 1, Gibelin 3, Ruiz Margaria, Aman 8, Poignant 2, Pintor 2, Sissoko 3, Ferrandier.A 1, Marrochi, Ferrandier.L 1. GB :Robin 5/15 arrêts, Salmon 5/15 arrêts. Entr : P.Montorier

Le prochain rendez-vous.

Le Caen Handball se déplacera le vendredi 8 mars 2019 prochain à Strasbourg, candidat au maintien et qui reste sur une défaite contre Grenoble ce vendredi 1 mars 2019. "On n'a pas le droit de lâcher et de montrer des comportements défaitistes pour sortir de cette saison difficile la tête haute", encourage encore Maxime Langevin, le capitaine caennais.

