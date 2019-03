Près de Rouen, un homme condamné pour violences conjugales en récidive

Le prévenu a déjà à son casier judiciaire quatre condamnations pour violences perpétrées sur une ancienne compagne. Il récidive, le 25 mai 2016. Sa compagne se rend alors au commissariat de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) pour dénoncer les faits de violences qu'elle vient de subir et la détérioration de meubles. Vivant en concubinage depuis 10 ans, les disputes sont récurrentes et traumatisantes pour la victime. Entendue par les policiers, elle décrit les gifles et les coups de poing qu'elle a reçu la veille de son compagnon, manifestement sous l'empire de l'alcool. Averti de la décision de sa compagne de déposer plainte, il s'enfuit mais revient quelque temps plus tard en brisant la vitre de la cuisine et cassant une table. Il est alors interpellé par les policiers et emmené au commissariat pour être entendu.

Du chantage sur son enfant

En garde à vue, il reconnaît seulement avoir poussé sa compagne sur le canapé. À la barre, il réitère sa version des faits en se déclarant innocent : "je ne l'ai jamais touchée." Entendue à son tour, la victime décrit un personnage excessif, jaloux et imprévisible, qui lui fait du chantage en menaçant son enfant.

Pour le procureur de la République, "le comportement violent du prévenu est récurrent", alors que la défense dénonce une victime "qui amplifie une situation déjà difficile". Après délibération, mardi 26 février 2019, le tribunal correctionnel le reconnaît coupable des faits reprochés et le condamne à une peine d'un mois de prison assorti du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de 18 mois.