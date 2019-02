Caen : un gilet jaune condamné à trois ans et trois mois de prison ferme

C'est la plus lourde peine jamais décidée à l'encontre d'un gilet jaune : trois ans et trois mois de prison ferme, pour un homme condamné hier devant le tribunal de Caen (Calvados). Ce manifestant de 43 ans, connu de la justice, avait notamment tiré sur les policiers avec un lance-pierre et des billes, le samedi 12 janvier 2019.