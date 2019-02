Salon de l'Agriculture : Édouard Philippe en visite

Tendance Ouest a écrit :

Bernard Sainz : un an avec sursis

La cour d'appel de Caen (Calvados) a condamné mercredi 27 février 2019 le "Dr Mabuse", de son vrai nom Bernard Sainz, à un an de prison avec sursis et 2000 euros d'amende pour aide au dopage dans le milieu du cyclisme semi-professionnel et amateur. Présent lors de l'énoncé de la décision, celui qui se définit comme un homéopathe a annoncé son intention de se pourvoir en cassation. Plus d'infos à venir.

09h30